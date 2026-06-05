Hakan Safi’den Merih Demiral bombası

Fenerbahçe
başkan adayı Hakan Safi
, milli stoper Merih Demiral
ile anlaştıklarını duyurdu. Safi, "Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim''
ifadelerini kullandı. Öte yandan Hakan Safi transferlerle ilgili de ''Sürekli telefona bakıyorum; kusura bakmayın. Ekibimizden iki isim, farklı yerlerde dünya yıldızlarıyla görüşüyor'' dedi. Suudi Arabistan
ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral geçtiğimiz sezon 32 maçta 2590 dakika süre aldı. 2 gol atıp 1 de asist katkısı verdi.