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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Hakan Safi’den Merih Demiral bombası

Hakan Safi’den Merih Demiral bombası
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli stoper Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Safi, "Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Hakan Safi transferlerle ilgili de ''Sürekli telefona bakıyorum; kusura bakmayın. Ekibimizden iki isim, farklı yerlerde dünya yıldızlarıyla görüşüyor'' dedi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral geçtiğimiz sezon 32 maçta 2590 dakika süre aldı. 2 gol atıp 1 de asist katkısı verdi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#AL AHLİ #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE #MERİH DEMİRAL #SUUDİ ARABİSTAN

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Hakan Safi’den Merih Demiral bombası
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