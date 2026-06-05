İcardi bavullarıyla gitti

Galatasaray'da Mauro İcardi devri bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı teklife henüz bir yanıt vermeyen yıldız golcü, dün onlarca valizini alarak İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Arjantin'e gitti. Bu hamleyle İcardi'nin G.Saray'dan ayrıldığına vurgu yapıldı. 33 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunda Fransız ekibi PSG'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu. O sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgili haline gelen İcardi'nin 2023-24 sezonunda 10 milyon Euro'ya bonservisi alındı. Aslan'ın yaşadığı şampiyonluklarda başrol sahibi olan Tangocu 134 maçta 77 gol atıp 25 asiste imzasını koydu ve Cimbom'un en çok gol atan yabancısı rekorunu ele geçirdi.

SALLAİ'DE LİMİT 15 MİLYON EURO

Macaristan'ın Dünya Kupası bileti alamaması ile birlikte turnuvadan uzak kalan Roland Sallai, hazırlık maçları için milli takım kampında. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için yönetimin kapıları açık. 'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro.

KUPAYI BEKLİYOR

Yüksek ücret ve istekleri sonrası Bernardo Silva için Aslan da geri adım attı. Toplamda 50 milyon Euro'yu bulan beklentilerin ardından Can Uzun ismi gençliği nedeniyle öne çıkarken Portekizli yıldız da Dünya Kupası'nı beklemeye karar verdi.