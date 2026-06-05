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Giriş Tarihi: 5.06.2026

İcardi out Duran in

İcardi out Duran in
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Osimhen'i satmayı düşünmeyen G.Saray, Nijeryalı forveti alternatifsiz bırakmak istemiyor. Sözleşmesi sona eren İcardi ile ilk olarak görüşen sarı-kırmızılı kulüp, 4 milyon Euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni teklifte bulunmayacak. İcardi ile yol ayrımına yaklaşan G.Saray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Jhon Duran girdi. Aralık 2003 doğumlu Duran, TFF'nin 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine uyuyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor ve haber bekliyor. F.Bahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan, 3 gol-3 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı. Bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'ın kiralanması düşünülüyor. Menajerler aracılığıyla temas kuruldu ve yıllık maliyetinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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#JHON DURAN #İCARDİ

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İcardi out Duran in
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