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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:54

İran Milli Takımı, Antalya'daki hazırlık maçında Mali'yi 2-0 yendi

Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, Mali ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

DHA
İran Milli Takımı, Antalya’daki hazırlık maçında Mali’yi 2-0 yendi
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Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, Belek Turizm Merkezi'ndeki Mardan Spor Kompleksi'nde Mali ile karşılaştı. Basına ve seyirciye kapalı oynanan karşılaşmada İran'ın gollerini 12'nci dakikada Saeid Ezatolahi ile 55'inci dakikada Ramin Rezaeian kaydetti. İran Milli Takımı, daha önceki hazırlık maçında Gambia'yı 3-1 yenmişti.

İran milli takım kafilesinin, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran Cumartesi günü 15.20'de Antalya Havalimanı'ndan Meksika'nın Tijuana kentine hareket etmesi planlanıyor.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ABD #KANADA

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İran Milli Takımı, Antalya'daki hazırlık maçında Mali'yi 2-0 yendi
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