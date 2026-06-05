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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Sadettin Saran’a bahisten hapis cezası

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sadettin Saran’a bahisten hapis cezası
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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasına, sanıkların avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık avukatları, davada beraat kararı verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan hakim, sanıklar Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 562 bin 500 lira adli para cezası verdi. Hakim, diğer sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal'ın ise beraatlerine hükmetti. Saran'ın cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

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#SADETTİN SARAN

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Sadettin Saran’a bahisten hapis cezası
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