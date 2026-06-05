Savaş Balçık’tan final öncesi futbolculara duygulandıran konuşma! Prim değil gelecek sözü verdi...

ARCA Çorum FK sahibi Savaş Balçık, Play-Off finali öncesinde Konya'da takımın konakladığı otelde futbolcularla bir araya geldi.

Balçık, kupanın kazanılması halinde futbolcuların çocuklarının tüm eğitim giderlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden ARCA Çorum FK, kupayı kaldırarak Süper Lig'e yükseldi.

FİNAL ÖNCESİ OTELDE DUYGUSAL BULUŞMA

ARCA Çorum FK'nın Süper Lig yolundaki en önemli karşılaşması öncesinde kulüp sahibi Savaş Balçık, Konya'da takımın konakladığı otelde futbolcularla bir araya geldi.

Final maçı öncesinde oyunculara hitap eden Balçık, yalnızca maddi bir prim açıklamak yerine aileleri ve çocuklarının geleceğini merkeze alan anlamlı bir söz verdi. Balçık, takımın Süper Lig hedefine ulaşması halinde futbolcuların çocuklarının eğitim hayatları boyunca tüm okul masraflarının karşılanacağını duyurdu.

"BU BİR MAÇ DEĞİL, AİLEMİZİN SAVAŞI OLACAK"

Konuşmasında sezon boyunca sık sık vurguladığı aile olgusuna dikkat çeken Savaş Balçık, futbolculara sahaya yalnızca bir futbol maçı için değil, aileleri ve çocuklarının geleceği için çıkmaları gerektiğini söyledi.

Oyunculara seslenen Balçık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir maçtan daha fazlası. Bu bir maç değil, sizin savaşınız olacak beyler. Bu ailemizin savaşı olacak. Çıkıp o kupayı ailemize, çocuklarımıza, önce kendinize getireceksiniz."

"ÇOCUKLARINIZIN BÜTÜN OKUL MASRAFLARI BİZE AİT"

Futbolculara olan güvenini ve inancını dile getiren Balçık, verdiği sözün nedenini de anlattı.

Oyuncuların sahadaki her mücadelede çocuklarını düşünmelerini istediğini belirten Balçık, şu sözleri kullandı:

"Çocuklarınızın bir ömür boyunca bütün okul masrafları bize aittir. Çocuklarınızın bütün okul masrafları, okul bitene kadar bize aittir çocuklar. Yarın o maçı alın. Buradaki parayı falan geçtim. Benim davam çok büyük çocuklar."

"Paradan vazgeçersiniz ama evladınızdan vazgeçemezsiniz"

Konuşmasının devamında futbolculara ailelerinin önemini hatırlatan Balçık, çocukların geleceğinin her şeyden daha kıymetli olduğunu vurguladı.

"Her topa vurduğunuzda çocuklarınız aklınıza gelsin. Paradan vazgeçersiniz, şöhretten vazgeçersiniz, zirveden vazgeçersiniz ama o çocuktan vazgeçemezsiniz. Şimdi çocuklarınız için çıkın o topu oynayın çocuklar."

"ALLAH İKİNCİ YARI BENİ SİZİN YANINIZA GETİRMEYİ NASİP ETMESİN"

Takımın maçı kazanacağına olan inancını da dile getiren Balçık, futbolculara yaptığı konuşmayı dikkat çeken bir cümleyle tamamladı.

Savaş Balçık, oyunculara duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

"Ben sizlerle, ailenizin olduğu kadar gurur duyuyorum. Size bol şanslar diliyorum. Allah inşallah ikinci yarı beni sizin yanınıza getirmeyi nasip etmesin."

Verilen söz kupayla taçlandı

Savaş Balçık'ın final öncesinde yaptığı bu konuşma sahaya da yansıdı. Kırmızı-siyahlılar, Play-Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran ARCA Çorum FK, Süper Lig'e yükselen takım olurken, Balçık'ın futbolculara verdiği anlamlı söz de zafer gecesinin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Final öncesinde Konya'daki takım otelinde yapılan konuşmada "Çıkın ve çocuklarınız için bu maçı alın" diyen Balçık'ın sözleri, maçın ardından taraftarlar tarafından da büyük takdir topladı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör