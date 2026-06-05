Saviolo bugün İstanbul’da

Trabzonspor genç yıldız adayı Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı. Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece İstanbul'da getirecek. Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

METEHAN MİMAROĞLU DA TAMAM

Karadeniz devinin bir diğer transfer hamlesi de yerli kontenjanından olacak. Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Metehan Mimaroğlu'nun kulübü Gençlerbirliği'nden maaşını alamadığı gerekçesiyle tek taraflı sözleşme fesih talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından işleme aldı. 31 yaşındaki sol kanadın bordo-mavililere resmi olarak transferinin önünde engel kalmadı. Metehan Mimaroğlu da bugün Fırtına için sağlık kontrolünden geçecek. Metehan geçen sezon 36 maçta 7 gol atıp 4 asist üretti.

CABRAL 5 YILLIĞINA BORDO-MAVİLİ OLDU

Sol bek mevkisini Portekiz devi Benfica'nın 23 yaşındaki yıldızı Sidny Lopes Cabral ile güçlendiren bordo-mavililer, genç savunmacı ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelinin 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Ayrıca Portekiz temsilcisi, Cabral'ın bir sonraki satışından elde edilecek kârdan yüzde 20 pay alacak. Yeşil Burun Adalı futbolcu da yıllık 1.3 milyon Euro ücret kazanacak. Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı bildirildi.