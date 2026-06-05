Son dakika haberi: Ruslan Malinovsyki, Trabzonspor’da!

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı iki ismi açıkladı. Bordo-mavililer, Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyururken, Ernest Muci'nin de bonservisini resmen aldı.

Bordo-mavililerden Malinovskyi için KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.

Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

ERNEST MUCI DE AÇIKLANDI

Ernest Muci için yapılan bildiride ise "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2029/2030 futbol sezon için 2.750.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör