Trabzonspor iki yıldıza daha imzayı attırıyor!

Trabzonspor genç yıldız adayı Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı. Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece İstanbul'da getirecek.

Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.