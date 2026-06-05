Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor iki yıldıza daha imzayı attırıyor!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 07:50

Trabzonspor iki yıldıza daha imzayı attırıyor!

Transferde elini hızlı tutan Trabzonspor, Saviolo ve Metehan’ı da imzaya getiriyor. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor iki yıldıza daha imzayı attırıyor!
  • ABONE OL

Trabzonspor genç yıldız adayı Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı. Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece İstanbul'da getirecek.

Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

METEHAN MİMAROĞLU DA TAMAM

Karadeniz devinin bir diğer transfer hamlesi de yerli kontenjanından olacak. Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Metehan Mimaroğlu'nun kulübü Gençlerbirliği'nden maaşını alamadığı gerekçesiyle tek taraflı sözleşme fesih talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından işleme aldı.

31 yaşındaki sol kanadın bordo-mavililere resmi olarak transferinin önünde engel kalmadı. Metehan Mimaroğlu da bugün Fırtına için sağlık kontrolünden geçecek. Metehan geçen sezon 36 maçta 7 gol atıp 4 asist üretti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSTANBUL #GENÇLERBİRLİĞİ #METEHAN MİMAROĞLU #ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor iki yıldıza daha imzayı attırıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA