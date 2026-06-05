Türkiye için tek yürek

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak olan A Milli Takım, Miami'de ilk antrenmanını yaptı. Çalışmada sürpriz bir konuk da yer aldı. NBA'de forma giydiği için uzun yıllar ABD'de yaşayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası'na katarak gururlandırdılar. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından biri. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince biz de dahil oluruz" dedi.

YORULMAK DİYE BİR ŞEY YOK!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Türkoğlu'na teşekkür edip, "Onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda büyük başarıları var hem de başkanlık döneminde de büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Arkadaşların peşinden geldik. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendinizi düşünemezsiniz, onu düşünmek zorundasınız. Milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum; 18 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar" diye konuştu.

'HEPİMİZ CAN ATIYORUZ'

MILLI Takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Her takıma karşı oynayabilecek kalitede olduklarını söyleyen Uğurcan, ''İki Avrupa şampiyonası ve 24 yıl sonra Dünya Kupası gördüm. Ülkemize bu gururu yaşatacak olmaktan çok mutluyum. Her takıma karşı oynayabilecek kalitedeyiz. Herkesin gördüğü kadar kolay bir grupta değiliz. Milli Takım kampına gelmek için hepimiz can atıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Bunda tabii ki Montella'nın emeği var, güzel bir grup oluşturdu'' ifadelerini kullandı.

FUTBOL AŞKI UYKUSUZ BIRAKACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak... Turnuva boyunca toplam 104 karşılaşmanın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında oynanacak. Bizim Çocuklar'ın grup maçlarının başlama saatleri, 05.00 ile 07.00 arasında değişiyor. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saatte toplam 19 mücadele oynanacak. Bunu 23.00'te başlayacak 10, 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek. Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak. Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında 38 maç yer alacak. Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 müsabaka oynanacak. New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

BİZİM MAÇLAR

14 Haziran Pazar

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran Cumartesi

06.00 Türkiye-Paraguay

26 Haziran Cuma

05.00 Türkiye-ABD