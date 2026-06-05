Türkiye, Kuzey İrlanda’yı 2 golle geçti!

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup 5'inci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, karşılaşmaya Gamze Yaman, Fatma Şakar, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek, Cansu Kaya, Melike Pekel, Ebru Topçu, Selen Altunkulak, Miray Cin ve Busem Şeker 11'i ile çıkarken; Kuzey İrlanda ise Burns, Johnson, Morgan, Mason, McKenna, Andrews, Caldwell, Bell, Wade, McFarland ve Moore'dan oluşan ilk 11 ile sahada yer aldı.

Fransız hakem Alexandra Collin'in yönettiği karşılaşmada milli takım, 26'ncı dakikada Melike Pekel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kuzey İrlanda, 45'inci dakikada Bell'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, 48'inci dakikada Busem Şeker'in golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı.

PLAY-OFF HAKKI ELDE EDİLDİ

Kalan bölümde başka gol olmazken mücadele Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü galibiyetini alan Türkiye, puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar, grup aşamasının tamamlanmasına bir maç kala ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti.

SON RAKİP MALTA

Milliler, gruptaki son maçında 9 Haziran Salı günü Malta deplasmanına çıkacak. Üçüncü yenilgisini yaşayan Kuzey İrlanda ise 6 puanda kaldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör