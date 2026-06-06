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Giriş Tarihi: 6.06.2026 13:22

Ali Koç ve Sadettin Saran mali açıdan ibra edildi

Fenerbahçe’de Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri mali açıdan ibra edildi.

DHA
Ali Koç ve Sadettin Saran mali açıdan ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Daha sonra 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönemlerinin faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin olduğu 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile Sadettin Saran başkanlığındaki 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem ayrı ayrı kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Bu dönemlerdeki yönetim kurulları mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Ali Koç ve Sadettin Saran mali açıdan ibra edildi
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