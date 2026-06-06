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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Atv’de futbol şöleni

Atv’de futbol şöleni
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A Milli Takımımız, Dünya Kupası macerası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Özel prova, bu gece TSİ 01.00'de İnter Miami FC Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye, tarihinde ilk kez Venezuela ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda yer almayan rakibimizin teknik direktörlüğünü Oswaldo Viscarrondo yapıyor. Millilerin bu son provası, ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Montella'nın 33, A Milli Takım'ın ise 651. maçı olarak kayıtlara geçecek. Ayrıca bizimle birlikte D Grubu'nda bulunan ABD'nin, Almanya ile oynayacağı hazırlık müsabakası da saat 21.30'da yine ATV'den yayınlanacak. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Atv’de futbol şöleni
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