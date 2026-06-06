Benim gözüm korkmaz!

Kartal, teknik adam operasyonunda mutlu sona ulaştı, Vincenzo İtaliano'yu İstanbul'a getirdi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, İtalya'da bir araya geldiği deneyimli çalıştırıcı ile takım planlaması, projeler ve hedefleri görüştü. İki tarafın olumlu toplantısının ardından başkan Serdal Adalı çarşamba günü mali şartları konuşup işi bitirmek için İtalya'ya gitti. Adalı, Özen ve İtaliano buluşması olumlu noktalandı. Siyah-beyazlılar, 2 yıllık kontrat ve sezon başına 4.5 milyon Euro önerdiği 48 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaştı. İtaliano'nun son yıllarda ortaya çıkan tabloyu gördüğü ancak bu durumdan çekinmeyerek, "Doğru bir kadro planlaması yapılır, ardından oyuna dair gelişime destek verilirse, yoğun çalışmalarla birlikte istenilen noktaya ulaşırız. Benim için de önemli bir adım, bu göreve hazırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. İstanbul'da ise şu açıklamayı yaptı: "Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an."



SERİE A YASTASERİE

VİNCENZO İtaliano'nun Beşiktaş'a teknik direktör olması İtalyan basını kadar taraftarlarını da şaşırttı. Siyah-beyazlıların yeni hocasının ardından verilen mesajlar dikkat çekti.

Beşiktaş, "Bize İtalyan sosu lazım" dedi ve baş aşçıyı getirdi.

Vincenzo İtaliano akıllı bir seçim. Sihrini orada da göreceğiz.

Büyük hamle. Beşiktaş sağlam bir taktikçi kaptı.

O, büyük İtalyan koçlarından biri olacak.

Başka bir İtalyan antrenörü de fırsat eksikliği yüzünden elimizden kaçırdık.

İtalya, geri kalmış ve durağan bir durumdaki ligin en iyi antrenörlerinden birini kaybetti.

İtalya'dan ayrılması bizim için büyük bir utanç. Dahi bir antrenör. Ne acı... İtalyan futbolu kaybetmeye devam ediyor.

NELER YAPTI?

Spezia'yı tarihinde ilk kez Serie A'ya çıkardı.

Fiorentina'ya tarihinde ilk kez iki defa üst üste Avrupa'da final oynattı.

Bologna'ya 51 yıl sonra ilk kupasını kazandırdı (2024-25 İtalya Kupası).



SABIRLI OLUN FELSEFESİNİ ANLAYIN

İtalya'nın önde gelen basın kuruluşlarından La Gazetta dello Sport'tan gazeteci Matteo Nava, Beşiktaş ve Italiano birlikteliğini SABAH SPOR için değerlendirdi. İtaliano'nun Serie A'dan ayrılmasını hiç beklemediklerini belirten Nava, "Fiorentina ve Bologna ile harika sezonlar yaşadı ve Napoli'ye yakındı... Bu yüzden Beşiktaş, İtalyan taraftarların radarında değildi. O, takımları dönüştürebildiğini ve oyuncularından maksimum form alabildiğini gösteren son derece yetenekli bir antrenör. Herkesten %100 dinamik olmasını istiyor, soyunma odasında aile yaratmak istiyor. 4 savunmacı ile oynuyor ancak herkesin koşup hücum ettiği tarzı seviyor. Onun takımında her oyuncu hücum ediyor, her oyuncu savunuyor. Bekler çok yetenekli olmalı. Beşiktaş'a getirebileceği şey bu. Kulüp yönetimi ve taraftarlar sabırlı olmalı ve takım felsefesini anlamalı. Ayrıca yaz transferleri hakkındaki isteklerini de dinlemeye hazır olmalıdır."



TEMPO/PRES/GÜÇ

VINCENZO İtaliano, Beşiktaş'a ekibiyle birlikte gelecek. Yardımcılarından biri Daniel Niccolini olacak. Kaleci antrenörü, analizciler ve en dikkat çeken detay olarak birden fazla kondisyoner getirmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, Fiorentina'da 4, Bologna'da ise 5 kondisyonerle birlikte çalışıyordu. Pres ve mücadele gücü yüksek, tempolu takımlar oluşturmak için atletik performans birimine özen gösterdiği ifade edildi.