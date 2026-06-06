Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu
Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:31

Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 64. çalıştırıcı olacak.

AA
Beşiktaş’ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu
  • ABONE OL

Siyah-beyazlı futbol takımının 1911 yılında başlayan 115 yıllık tarihinde daha önce 63 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 36 yabancı teknik direktör görev alırken İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlıların 37. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Hırvat, Hollandalı ve Norveçli teknik direktör çalıştırdı.

BEŞİKTAŞ'IN BEŞİNCİ İTALYAN TEKNİK ADAMI

Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Italiano, kulüp tarihinde görev yapacak beşinci İtalyan teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı kulübün tarihinde daha önce Giuseppe Meazza, Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Nevio Scala görev yapmıştı.

Italiano, 2000-2001 sezonunda görev yapan Nevio Scala'nın ardından Beşiktaş'ta çalışacak ilk İtalyan teknik adam olacak.

TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA İSTİKRAR SAĞLANAMIYOR

Süper Lig'de son beş sezonda şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar bir türlü sağlanamadı.

2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde elde edilen son şampiyonluğun ardından sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalışan siyah-beyazlılar, geride kalan sezonun başında takımı yeniden Yalçın'a emanet etmişti.

2025-2026'da şampiyonluk yarışında yer alamayan ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş, sezonun bitmesiyle Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevine bu kez İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano getirildi.

EN UZUN SÜRELİ ÇALIŞANLAR

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Siyah-beyazlı futbol takımının daha önceki teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi
Şeref Bey Türkiye 1911-1925
Imre Zinger Macaristan 1925-1935
Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948
Charles Howard İngiltere 1944-1946
Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949
Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951
Eric Keen İngiltere 1949-1950
Alfred Cable İngiltere 1951-1952
Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953
Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961
Cihat Arman Türkiye 1955-1956
Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957
Eşref Bilgiç Türkiye 1957
Leandro Remondini İtalya 1957-1958
Hüseyin Saygun Türkiye 1959
Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962
Şeref Görkey Türkiye 1961
Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967
Ernst Melchior Avusturya 1963-1964
Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968
Krum Milev Bulgaristan 1968-1969
Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970
Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971
Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972
Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973
Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980
Horst Buhtz Almanya 1974-1975
Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976
İsmet Arıkan Türkiye 1977
Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987
Doğan Andaç Türkiye 1978-1979
Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980
Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983
Ziya Taner Türkiye 1983-1984
Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986
Gordon Milne İngiltere 1987-1993
Christoph Daum Almanya 1993-1996 ve 2001-2002
Rasim Kara Türkiye 1996-1997
John Benjamin Toshack Galler 1997-1999
Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999
Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000
Nevio Scala İtalya 2000-2001
Mircea Lucescu Romanya 2002-2004
Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005
Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023
Jean Tigana Fransa 2005-2007
Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008
Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010
Bernd Schuster Almanya 2010-2011
Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012
Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012
Samet Aybaba Türkiye 2012-2013
Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015
Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020
Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021 ve 2025-2026
Önder Karaveli Türkiye 2021-2022
Valerien Ismael Fransa 2022
Burak Yılmaz Türkiye 2023
Fernando Santos Portekiz 2024
Serdar Topraktepe Türkiye 2024
Giovanni van Bronckhorst Hollanda 2024
Ole Gunnar Solskjaer Norveç 2025

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA