CANLI | Fenerbahçe’de seçim heyecanı başlıyor

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
7 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci gününde ise üyeler, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçmek için oy verecek. Fenerbahçe'de genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Seçimin ilk günü an itibariyle başladı. İlk günde adaylar ve mevcut başkan Sadettin Saran üyelere seslenecek.