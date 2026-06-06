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Giriş Tarihi: 6.06.2026 10:32 Son Güncelleme: 6.06.2026 10:33

CANLI | Fenerbahçe'de seçim heyecanı başlıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Toplantının ilk gününde Mevcut Başkan Sadettin Saran camiaya veda konuşması yapacak. Mali raporların ardından yönetim ibraya sunulacak. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise son kez delegelere seslenecek. Oylama ise yarın saat 10.00'da başlayacak. İşte tüm yaşananlar...

CANLI | Fenerbahçe’de seçim heyecanı başlıyor
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10:31

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

10:31

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

10:30

7 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci gününde ise üyeler, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçmek için oy verecek. Fenerbahçe'de genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanmıştı.

10:09

SEÇİM HEYECANI BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Seçimin ilk günü an itibariyle başladı. İlk günde adaylar ve mevcut başkan Sadettin Saran üyelere seslenecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SADETTİN SARAN #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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