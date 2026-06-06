Düelloya hazır olun!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi, 9 ay aradan sonra bu hafta sonu yapılacak. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Kongrede, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışacak, iki aday da son konuşmalarını bugün yapacak. Genel kurula 44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı var. Seçim süreci iki gün sürecek olup, bugün yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 -21.09.2025 mali dönemi ve 22.09.2025-28.02.2026 mali dönemi arasındaki faaliyetlerinin ibra edilmesi görüşülecek. Ayrıca, Denetim Kurulu'nun ibra edilmesi de her bir dönem için ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından, sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

SAAT 17.00'DE SONA ERECEK

Seçimlerin ikinci günü olan yarın ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi, toplantının ikinci günü stadın yanındaki açık alanda (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) yapılacak. Oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil):

Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif



Yönetim Kurulu (Yedek):

Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit



HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil):

Ali Aytemiz, Metin Doğan, A. Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, R. Mertay Türk, M. Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, M. Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, T. Gökberk Doğan

Yönetim Kurulu (Yedek):

Esra Ö. Çilingir, Ahmet Bulut, A. Murat Emanetoğlu, E. Eren Ergen, Barış Öztürk, M. Enes Yıldırım, Aras Bağ