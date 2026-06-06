Dünya Kupası'nın "hayal kırıklıkları"

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında 23'üncüsü düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar da yaşandı.

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin 4'ü, gol atmayı başaramadı. Çin, Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya), Trinidad Tobago ve Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), katıldıkları kupaları gol atamadan tamamladı.

KANADA VE EL SALVADOR İKİ TURNUVAYI PUANSIZ KAPATTI

Dünya Kupası'nda 11 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama, El Salvador ve Katar, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden Kanada ve El Salvador, Dünya Kupası'na ikişer kez katıldı, diğerleri ise birer defa temsil edildi.

Bu arada ev sahibi ülkelerden Kanada, 2026'da turnuva tarihindeki ilk puanı için mücadele edecek.

İSKOÇYA 8 KEZ İLK TURU GEÇEMEDİ

Dünya Kupası'na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İRLANDA CUMHURİYETİ HEP TUR ATLADI

İrlanda Cumhuriyeti, katıldığı 3 Dünya Kupası'nda da grubundan bir üst tura çıktı.

Dünya Kupası'na 1990, 1994 ve 2002'de katılan İrlanda Cumhuriyeti, hepsinde grubunu ikinci sırada tamamlayarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

1990'da son 16 turunda Romanya'yı penaltılarla 5-4 yenen İrlanda Cumhuriyeti, çeyrek finalde 1-0'lık sonuçla İtalya'ya elendi.

1994'te son 16 turunda 2-0'la Hollanda'ya elenen İrlanda Cumhuriyeti, 2002'de de yine son 16 turunda bu kez İspanya'ya penaltılarla 3-2 kaybetti.

MEKSİKA VE BULGARİSTAN 6 KUPADA KAZANAMADI

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası'nda maç kazanamadı.

Dünya Kupası'na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'de galibiyet alamadı.

EN ÇOK BERABERE KALAN İNGİLTERE

İngiltere, Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımı oldu.

Kupaya 16 kez katılan ve bir defa zafere ulaşan İngilizler, şu ana kadar yaptıkları 74 maçın 22'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

İtalya ve Almanya ise 21'er beraberlikle İngiltere'yi izledi.

MEKSİKA ÜST ÜSTE 9 MAÇ KAYBETTİ

Meksika, Dünya Kupası'nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958'deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.

Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi.

ÜST ÜSTE EN ÇOK BERABERE KALAN BELÇİKA

Belçika, Dünya Kupası'nda üst üste en çok berabere kalan takım ünvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002'deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

BULGARİSTAN 17 MAÇ KAZANAMADI

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

BOLİVYA, CEZAYİR VE HONDURAS ÜST ÜSTE 5 MAÇTA GOL ATAMADI

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası'nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir 1986 ve 2010'da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014'te art arda oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör