Fatih Tekke’den gülümseten ezan vakti diyaloğu!

Fatih Tekke ise karşılık olarak, "Telefona nasıl bakayım oğlum? Ezan vakti… Adamın ezan ile işi yok ki. Biz ne anlatıyoruz" cevabını verdi.

Fatih Tekke'nin bu tepkisi Trabzonspor taraftarını gülümsetti.

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