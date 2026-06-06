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Giriş Tarihi: 6.06.2026 21:29

Fatih Tekke’den gülümseten ezan vakti diyaloğu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin kendisi için hazırlanan belgesel sırasındaki namaz diyaloğu gülümsetti.

Fatih Tekke’den gülümseten ezan vakti diyaloğu!
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke için özel bir belgesel yayınladı.

Fatih Tekke için hazırlanan belgeselin kamera arkasındaki ezan vakti diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Fatih Tekke'nin telefonunun çalması sonrası, kameramandan "Hocam telefona bakabilirsiniz" tepkisi geldi.

Fatih Tekke ise karşılık olarak, "Telefona nasıl bakayım oğlum? Ezan vakti… Adamın ezan ile işi yok ki. Biz ne anlatıyoruz" cevabını verdi.

Fatih Tekke'nin bu tepkisi Trabzonspor taraftarını gülümsetti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE

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Fatih Tekke’den gülümseten ezan vakti diyaloğu!
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