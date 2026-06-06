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Giriş Tarihi: 6.06.2026 13:24

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.

DHA
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!
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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu üyesi Hulusi Kesgin, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Hulusi Keskin, sarı-lacivertli kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!
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