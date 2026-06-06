Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu üyesi Hulusi Kesgin, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Hulusi Keskin, sarı-lacivertli kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör