Göztepe’de kombineler pazartesi satışta!

Göztepe'de kombine satışları başlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2025-2026 sezonu kombine kullanımında belirlenen kurallara uymayan 1611 kombine sahibinin 2026-2027 sezonu için kombine yenileme hakkı bulunmadığını da duyurdu.

Kulüple Süper Lig'in yayıncı kuruluşu arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, kombine sahibi tüm taraftarların Göztepe'nin Süper Lig karşılaşmalarının yanı sıra Premier Lig, Ligue 1, 1'inci Lig, Formula 1, WTA organizasyonları ve dünyanın önde gelen futbol liglerinden birçok karşılaşmayı izleme fırsatı bulacağı belirtildi.

Sezonluk kombine kartlar, geçen sezondan biletlerini yenileyecekler için 8 bin ile 59 bin 500 TL arasında değişiyor. Kombine yenileme dönemi 13 Haziran'da sona erecek. Yenilenmeyen kombinelerin satışı, öğrenci kartları ve genel satış ise 19 Haziran'da başlayacak. Öğrenci kombinesi 4 bin TL olarak belirlenirken, yeni kombine bilet alacaklar için fiyatlar 9 bin 750 TL ile 69 bin 500 TL arasında değişiyor.

İnternet uygulaması ve Gürsel Aksel Stadı gişelerinden yenilenebilecek kombinelerde, kredi kartına vade farkıyla taksit uygulanabileceği açıklandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör