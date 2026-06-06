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Giriş Tarihi: 7.06.2026 03:18 Son Güncelleme: 7.06.2026 03:19

İsmail Yüksek: Bize yakışmayan oyun oldu!

A Milli Futbol Takımı’ndan İsmail Yüksek, Venezuela maçı sonrası konuştu.

İsmail Yüksek: Bize yakışmayan oyun oldu!
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2026 Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek, müsabakanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek şu sözleri dile getirdi:

"Hazırlık dönemini 2'de 2'yle kapatmak güzel oldu. Bu maçtan gereken dersleri çıkarmalıyız. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik,

Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı. Soyunma odasında da konuştuk. Kendi özeleştirimizi yaptık."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İSMAİL YÜKSEK #2026 DÜNYA KUPASI #A SPOR #VENEZUELA

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İsmail Yüksek: Bize yakışmayan oyun oldu!
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