Kendimize çok güveniyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte yer aldığımız D Grubu'nu değerlendiren İtalyan hoca, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak lazım grubu. Bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda kolay diye bir şey yoktur." dedi. İddiasını da ortaya koyan Montella, "Biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız. Hem genç hem deneyimli futbolcularımız var. Neler yapabileceğini bilen bir takımız. Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım." ifadelerini kullandı.

İTALİANO DEPREMDE YARDIM ETTİ

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen vatandaşı Vincenzo Italiano ile ilgili soruyu ise Montella şöyle yanıtladı: "Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana'da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteyner getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye."

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ

MİLLİ stoperimiz Merih Demiral, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Her şeyin kendisi ve Ay-Yıldızlı ekip adına çok iyi gittiğini söyleyen Merih, şu ifadeleri kullandı: "En büyük gücümüz birlikteliğimiz, birbirimize inanmamız. Bizi güçlü kılan en önemli şeyler bunlar. İnşallah bizim için unutulmaz bir turnuva olacak. Hepimizin hedefleri var. Benim özel anlamda karşılaşmak istemediğim takım yok. Sadece şunu hedefliyorum; inşallah herkesin karşılaşmak istemediği takım biz oluruz."

3 MAÇ, 2 ÜLKE, 3 ŞEHİR, 20 BİN KİLOMETRE YOL!

MİLLİ Takım, Dünya Kupası'ndaki grup maçlarında 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'daki BC Palace Vancouver Stadı'nda, Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco BAY Bölgesi Stadı'nda ve ABD ile 26 Haziran'da Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grup maçlarının sonuna kadar en az 20 bin km yol yapacak milliler, turnuvadaki yolculuğu sona erdiğinde ülkeye dönüşle birlikte dünya çevresinde bir turluk mesafeyi (yaklaşık 40 bin kilometre) kat etmiş olacak.

MİLLİ MARŞLARDA DEVRİM GİBİ KARAR

2026 Dünya Kupası'nda maçlar öncesi yapılacak seremonide devrim yaşanacak. FIFA'nın onayladığı yeni uygulamaya göre; milli marşların söylendiği törenlere sadece takımların ilk on biri değil tüm yedek oyuncular da katılacak. Orta sahada kurulacak özel sahnede iki takımın da oyuncuları maçın resmi sembollerinin ve ülkelerin bayraklarının etrafında toplanacaklar. İlerleyen turlarda ise seremoniye havai fişek gösterileri de eşlik edecek ve şova yeni bir boyut kazandırılacak.

BİZE TEŞEKKÜR, DÜNYAYA GÖZDAĞI

İKİ haftadır Antalya'da kamp yapan İran, ev sahibi ülkelerden ABD ile savaş halindeyken bugün Dünya Kupası'na gidiyor. Bu durum turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay. Üçüncü kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan futbolculardan 29 yaşındaki Saeid Ezatolahi, "Çok zor şartlarda hazırlandık. Bize kucak açtığı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Ülke olarak savaşçı ruhumuz var." dedi. Mohammad Ghorbani ise "Özel şartlarla karşı karşıyayız. Halkımızı sevindirmek için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.