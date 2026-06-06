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Giriş Tarihi: 7.06.2026 00:01 Son Güncelleme: 7.06.2026 00:15

Vincenzo Montella’dan Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela maçı öncesi ATV’ye açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella’dan Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
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2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın kadroda olmaması ile ilgili Vincenzo Montella, "Bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Kenan koşulara başladı, yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi'yi ise riske atmak istemedim" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı'ndaki atmosfere dair Vincenzo Montella, "Oyuncularımız çok keyif alıyorlar, ben de bu sebeple milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar kulüplerine gidip maç oynuyorlar, ben sabırsızım. Gelsinler, başlayalım diye bekliyorum. Bu birlikteliği korumalıyız" dedi.

Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız sözleri!

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #FERDİ KADIOĞLU #KENAN YILDIZ #2026 DÜNYA KUPASI #VENEZUELA

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Vincenzo Montella’dan Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
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