Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella'dan sakatlık ve transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 7.06.2026 03:23 Son Güncelleme: 7.06.2026 03:52

Vincenzo Montella'dan sakatlık ve transfer açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela maçından sonra A Spor’a açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella’dan sakatlık ve transfer açıklaması!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Venezuela engelini 2-1'lik skorla geçti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela karşılaşmasının ardından A Spor'a konuştu.

Venezuela maçını değerlendiren Vincenzo Montella, "Galip gelince tabii ki mutlu olursunuz ama performansımıza dair notlarımızı aldık" dedi.

Taraftara parantez açan Vincenzo Montella, "Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle oynamalıyız. Futbol, bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız" sözlerini dile getirdi.

Takımdaki oyuncuların durumuna dair Vincenzo Montella, "Kerem Aktürkoğlu oynayabildi, Ferdi Kadıoğlu için riske girmedik. Hakan Çalhanoğlu oynadı. Şu an 90 dakikayı çıkarmaları çok zor. Adım adım ilerlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Transfer haberleri takıma yansıyor mu" sorusuna Vincenzo Montella, "Transfer dönemine denk geldiği için spekülasyonlar normal. Biz hepimiz alışığız. Futbolcularımızın da alışık olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.

Vincenzo Montella: Kazandığımız için mutluyuz ama...

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #VENEZUELA #A SPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Montella'dan sakatlık ve transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA