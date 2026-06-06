Vincenzo Montella’dan sakatlık ve transfer açıklaması!

Taraftara parantez açan Vincenzo Montella, "Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle oynamalıyız. Futbol, bir ülkenin en kolay ulaşılabilir aynasıdır. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız" sözlerini dile getirdi.

Takımdaki oyuncuların durumuna dair Vincenzo Montella, "Kerem Aktürkoğlu oynayabildi, Ferdi Kadıoğlu için riske girmedik. Hakan Çalhanoğlu oynadı. Şu an 90 dakikayı çıkarmaları çok zor. Adım adım ilerlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Transfer haberleri takıma yansıyor mu" sorusuna Vincenzo Montella, "Transfer dönemine denk geldiği için spekülasyonlar normal. Biz hepimiz alışığız. Futbolcularımızın da alışık olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.

Vincenzo Montella: Kazandığımız için mutluyuz ama...

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