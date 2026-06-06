Yıldırım’ın gizemli forveti Vlahovic

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Guirassy ve Muriqi transferlerinde mesafe kat ederken bir ismi daha gündemine aldı. Yıldırım'ın, B planı olarak Juventus'taki sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Yıldırım katıldığı programda, "Guirassy ve Vedat Muriqi çok konuşuluyor" yorumuna dikkat çekici bir yanıt verdi: "Başka da var." Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Yıldırım ve ekibinin, Vlahovic için bir rapor hazrladıkları ve temsilcileriyle iletişime geçecekleri kaydedildi.

AVRUPA'YI BEKLİYOR

26 yaşındaki Sırp yıldız, Avrupa'nın önde gelen liglerinden teklif bekliyor. Ancak umduğunu bulamazsa, F.Bahçe'nin sunacağı projeyi değerlendirmeye alacak.

8 MİLYON EURO VE BONUS İSTİYOR

Maddi konularda anlaşamadığı Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'in yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar talep ettiği kaydedilirken, Sırp golcüye Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin ilgisi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 10 gol, 2 asist kaydeden 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

YILDIRIM: İSTESEM BEN DE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRİM

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin transfer planlamasını eleştirdi. Yıldırım, "İstesem ben de herkesle fotoğraf çektiririm. Mesele bu değil. Fenerbahçe'nin gerçekleri var. 2027 Mayıs ayına kadar 200 milyon Euro ödeme var. Ciddi hesap kitap yapmadan 'Ben onu yapacağım, bunu yapacağım' demek F.Bahçe'ye zarar veriyor" dedi. Transferlerin mali boyutuna da değinen Aziz Yıldırım, "Açıklanan oyuncularla birlikte en az 200-300 milyon Euro daha koymanız gerekiyor. 500 milyonluk bir bütçe olması lazım. F.Bahçe'nin böyle bir imkânı yok. Sözle olmaz. Hakan Safi, götürsün o zaman divana 500 milyonluk çeki versin. Oyuncularla yaptığı anlaşmalarda imza varsa Divan Kurulu'na versin. Bunlar seçim kazanmak için yapılan işler. Ben gerçekçiyim, yapamam" ifadelerinde bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili ise "Hakan Safi ne açıkladı ya? Oyuncu açıklıyor, ertesi gün kulüpleri yalanlıyor. Böyle transfer mi olur? Açıkladığı oyuncular da yıldız değil. İyi oyuncu ama yıldız değil" sözlerini kullandı.