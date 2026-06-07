Aslan’da huzur operasyonu

Galatasaray yeni sezonda hedefini üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar yaz döneminde stoper, orta saha, 10 numara ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim, bu süreçte iç transferde boş durmayacak ve hocası Okan Buruk'la birlikte as oyuncularını ödüllendirecek. Öncelik olarak tecrübeli teknik direktörüyle sözleşme uzatacak olan yeni yönetim, sezonun kahramanı olan kaleci Uğurcan Çakır'a zam yapacak ve ücretini 200 milyon TL'ye çıkartacak.

JHON DURAN'IN TRANSFERINDE TEMKİNLİ

Bir yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakcı ile yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina ile devam kararı alan G.Saray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren sarı-kırmızılılar, menajerlerin uygun maliyetle (5 milyon Euro) önerdiği Jhon Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Camiada çok sevilen Dries Mertens de teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.