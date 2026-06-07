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Giriş Tarihi: 8.06.2026 01:38

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi Düzce'de kutlandı!

Düzce'de yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi sonrası büyük coşku yaşadı.

AA
Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi Düzce’de kutlandı!
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Düzce'de sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilmesini kutladı.

Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilmesinin ardından Anıtpark Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Forma ve bayraklarla meydana gelen taraftarlar, Fenerbahçe marş ve şarkıları eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de programa katılarak taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlama programının sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın Düzce dostu birisi olduğunu dile getirerek, "Biliyorsunuz, Fenerbahçe'nin sosyal tesisleri var Topuk Yaylası'nda. Bu Aziz başkanın eseridir. Aziz bey, Düzce'ye sürekli gelip giden, Düzce'yi asla unutmayan adeta bizim bir hemşehrimizdir. Aziz bey benim de kadim bir dostumdur. Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesinden son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM

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Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi Düzce'de kutlandı!
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