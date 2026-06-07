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Giriş Tarihi: 7.06.2026 22:33

Bakan Bak’tan Aziz Yıldırım için tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

İHA
Bakan Bak’tan Aziz Yıldırım için tebrik mesajı!
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE KULÜBÜ #HAKAN SAFİ #AZİZ YILDIRIM #OSMAN AŞKIN BAK

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Bakan Bak’tan Aziz Yıldırım için tebrik mesajı!
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