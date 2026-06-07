Bakan Bak’tan Aziz Yıldırım için tebrik mesajı!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör