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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Barcelona’da Osimhen sesleri

Barcelona’da Osimhen sesleri
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Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'i sallayan Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin gündeminde. SPORT'taki habere göre, G.Saray'ın satmayacağını duyurduğu Nijeryalı yıldız aracılar üzerinden Barcelona'ya önerildi. Katalan ekibinin ilk hedefinin Atletico Madrid'den Julian Alvarez olduğu, Osimhen'in ise 2. planda tutulduğu kaydedildi.

SARA KAMPA GİRDİ
Gabriel Sara, antrenör olan ağabeyiyle birlikte bireysel çalışmalara başladı. Sezonun sonunda sakatlığı nedeniyle oynamayan Sara, tatilde ekstra çalışıyor. Aston Villa'nın ilgilendiği Sambacı, "Zorluk sadece oraya ulaşmak değil, orada kalabilmek, orada tutunabilmek" ifadesini kullandı.

İCARDİ ARTIK YOK!
G.Saray'la sözleşmesi biten Mauro İcardi, kendisine yapılan 1 yıllık teklife olumsuz cevap verdi. 4 milyon Euro'luk ücreti az bulan Arjantinli golcü, Japonya'daki tatilin ardından ülkesi Arjantin'e döndü. Kızları Francesca ve İsabella'ya kavuşan tecrübeli oyuncu, 3 hafta Buenos Aires'te vakit geçirecek. İcardi'yi sevgilisi China Suarez de yalnız bırakmayacak.

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#BARCELONA #MAURO İCARDİ #CHİNA SUAREZ #GABRİEL SARA

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Barcelona’da Osimhen sesleri
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