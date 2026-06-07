Fenerbahçe seçim 2026: Yeni başkan Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçim kararı alması sonrası yeni başkan belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor.
Fenerbahçe başkanlık seçiminin sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda toplam 27 bin 138 oy kullanıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tribünleri selamladı.
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapandı.