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Giriş Tarihi: 7.06.2026 16:59 Son Güncelleme: 7.06.2026 17:16

Fenerbahçe seçim 2026: Yeni başkan Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak?

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki seçimin sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe seçim 2026: Yeni başkan Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak?
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Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçim kararı alması sonrası yeni başkan belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor.

Fenerbahçe başkanlık seçiminin sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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17:15

TOPLAM OY SAYISI AÇIKLANDI

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda toplam 27 bin 138 oy kullanıldığı açıklandı.

17:09

AZİZ YILDIRIM TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tribünleri selamladı.

16:58

SANDIKLAR KAPANDI

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #SADETTİN SARAN

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Fenerbahçe seçim 2026: Yeni başkan Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak?
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