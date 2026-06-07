Fenerbahçe seçim 2026: Yeni başkan Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçim kararı alması sonrası yeni başkan belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor.

Fenerbahçe başkanlık seçiminin sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:15 TOPLAM OY SAYISI AÇIKLANDI Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda toplam 27 bin 138 oy kullanıldığı açıklandı.



17:09 AZİZ YILDIRIM TRİBÜNLERİ SELAMLADI Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tribünleri selamladı.



16:58 SANDIKLAR KAPANDI Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapandı.





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