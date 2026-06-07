Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçim kararı alması sonrası gerçekleştirilen seçimde yeni başkan belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi karşısında üstünlük kurarak yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimin sonuçları açıklandı.
Fenerbahçe’den açıklanan verilere göre sonuçlar şu şekilde:
Aziz Yıldırım: 17245
Hakan Safi: 9927
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçildi.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde 27 sandığın açıldığı aktarıldı.
Şu ana kadar açılan sandıklara göre toplam oy sayıları şu şekilde:
Aziz Yıldırım: 9260
Hakan Safi: 5379
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi sandıkların büyük bir bölümünün açılması sonrası yaptığı açıklamanın ardından stadyumdan ayrıldı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimde resmi olmayan ilk sonuçların ardından açıklamada bulundu.
Hakan Safi şu sözleri dile getirdi:
“Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Bize oy vermeyenler acaba nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak hepsi meydana. Oturup seyredeceğiz.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre anlık oy sayıları netlik kazandı.
Aziz Yıldırım: 5249
Hakan Safi: 3137
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde yer alan isimler, sandıklardan gelen bilgiler doğrultusunda kutlamalarda başladı.
44. SANDIK SONUCU
Aziz Yıldırım: 406
Hakan Safi: 255
7. SANDIK SONUCU
Aziz Yıldırım: 388
Hakan Safi: 224
29. SANDIK SONUCU
Aziz Yıldırım: 371
Hakan Safi: 214
45. SANDIK SONUCU
Aziz Yıldırım: 311
Hakan Safi: 166
Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibi anlık sandık sonuçları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı.
Yapılan paylaşımda anlık toplam sonucun şu şekilde olduğu kaydedildi:
Aziz Yıldırım: 1219
Hakan Safi: 705
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Barış Göktürk, “Kazandık” diyerek tribünlere doğru ilerledi. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım’ı destekleyen üyelerle birlikte tezahürat yaptı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda ilk sonuçlar gelmeye başladı.
30. SANDIK SONUCU
Aziz Yıldırım: 81
Hakan Safi: 40
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde henüz resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım’ın önde olduğu aktarıldı.
Sandıklarda oy sayım işlemi sürerken ve sonuçlar henüz açıklanmamışken Aziz Yıldırım’ı destekleyen kongre üyeleri tezahüratlara başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda eşleştirme ve imha süreçlerinin ardından oy sayım işlemi başladı.
Oy kullanılan sandıklardaki zarf ve kart sayısı arasındaki eşleştirme işlemi devam ediyor.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde Kongre Divan Başkanı olarak görev yapan Şekip Mosturoğlu bir açıklamada bulundu. Şekip Mosturoğlu açıklamasında, “Arkadaşlar, seçim bizim namusumuz. Kimse telefonla bir yere bilgi vermesin. En yakınınıza bile. Gözlemciler sayıları alıyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sonuçlarını takip etmek için locadaki yerine geçti. Bu sırada Hakan Safi’yi destekleyen kongre üyelerinin “Hakan Çalhanoğlu” tezahüratı yaptığı gözlemlendi.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde ilk olarak zarfların ve kartların ayrı ayrı olarak sayılacağı belirtildi. Zarfların içinin daha sonra açılacağı vurgulandı.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde saat 18.15’te sandıkların açılacağı açıklandı.
Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda toplam 27 bin 138 oy kullanıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tribünleri selamladı.
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapandı.