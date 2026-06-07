Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları
Giriş Tarihi: 7.06.2026 16:59 Son Güncelleme: 7.06.2026 22:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin oy oranları dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları
  • ABONE OL

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçim kararı alması sonrası gerçekleştirilen seçimde yeni başkan belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi karşısında üstünlük kurarak yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
22:02

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe’de başkanlık seçimin sonuçları açıklandı.

Fenerbahçe’den açıklanan verilere göre sonuçlar şu şekilde:

Aziz Yıldırım: 17245
Hakan Safi: 9927

21:51

8 YIL SONRA YENİDEN

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçildi.

21:43

FARK AÇILIYOR

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde 27 sandığın açıldığı aktarıldı.

Şu ana kadar açılan sandıklara göre toplam oy sayıları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: 9260
Hakan Safi: 5379

21:29

HAKAN SAFİ STATTAN AYRILDI

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi sandıkların büyük bir bölümünün açılması sonrası yaptığı açıklamanın ardından stadyumdan ayrıldı.

21:22

HAKAN SAFİ: AZİZ BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimde resmi olmayan ilk sonuçların ardından açıklamada bulundu.

Hakan Safi şu sözleri dile getirdi:

“Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Bize oy vermeyenler acaba nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak hepsi meydana. Oturup seyredeceğiz.

21:14

ANLIK OY SAYILARI

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre anlık oy sayıları netlik kazandı.

Aziz Yıldırım: 5249
Hakan Safi: 3137

21:04

KUTLAMALAR BAŞLADI

Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde yer alan isimler, sandıklardan gelen bilgiler doğrultusunda kutlamalarda başladı.

20:57

SONUÇLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

44. SANDIK SONUCU

Aziz Yıldırım: 406
Hakan Safi: 255

7. SANDIK SONUCU

Aziz Yıldırım: 388
Hakan Safi: 224

29. SANDIK SONUCU

Aziz Yıldırım: 371
Hakan Safi: 214

45. SANDIK SONUCU

Aziz Yıldırım: 311
Hakan Safi: 166

20:55

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDEN BİLGİLENDİRME

Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibi anlık sandık sonuçları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı.

Yapılan paylaşımda anlık toplam sonucun şu şekilde olduğu kaydedildi:

Aziz Yıldırım: 1219
Hakan Safi: 705

20:53

BARIŞ GÖKTÜRK: KAZANDIK

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Barış Göktürk, “Kazandık” diyerek tribünlere doğru ilerledi. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım’ı destekleyen üyelerle birlikte tezahürat yaptı.

20:48

İLK SONUÇLAR GELDİ

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda ilk sonuçlar gelmeye başladı.

30. SANDIK SONUCU

Aziz Yıldırım: 81
Hakan Safi: 40

20:44

AZİZ YILDIRIM ÖNDE

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde henüz resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım’ın önde olduğu aktarıldı.

20:37

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI

Sandıklarda oy sayım işlemi sürerken ve sonuçlar henüz açıklanmamışken Aziz Yıldırım’ı destekleyen kongre üyeleri tezahüratlara başladı.

20:16

OY SAYIMI BAŞLADI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda eşleştirme ve imha süreçlerinin ardından oy sayım işlemi başladı.

19:44

EŞLEŞTİRMELER SÜRÜYOR

Oy kullanılan sandıklardaki zarf ve kart sayısı arasındaki eşleştirme işlemi devam ediyor.

18:52

“KİMSE TELEFONLA BİR YERE BİLGİ VERMESİN”

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde Kongre Divan Başkanı olarak görev yapan Şekip Mosturoğlu bir açıklamada bulundu. Şekip Mosturoğlu açıklamasında, “Arkadaşlar, seçim bizim namusumuz. Kimse telefonla bir yere bilgi vermesin. En yakınınıza bile. Gözlemciler sayıları alıyor” ifadelerini kullandı.

18:48

HAKAN SAFİ LOCAYA GEÇTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sonuçlarını takip etmek için locadaki yerine geçti. Bu sırada Hakan Safi’yi destekleyen kongre üyelerinin “Hakan Çalhanoğlu” tezahüratı yaptığı gözlemlendi.

18:16

ZARFLAR VE KARTLAR SAYILACAK

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde ilk olarak zarfların ve kartların ayrı ayrı olarak sayılacağı belirtildi. Zarfların içinin daha sonra açılacağı vurgulandı.

18:11

18.15’TE SANDIKLAR AÇILACAK

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimde saat 18.15’te sandıkların açılacağı açıklandı.

17:15

TOPLAM OY SAYISI AÇIKLANDI

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda toplam 27 bin 138 oy kullanıldığı açıklandı.

17:09

AZİZ YILDIRIM TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin sona ermesinin ardından tribünleri selamladı.

16:58

SANDIKLAR KAPANDI

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar kapandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #SADETTİN SARAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA