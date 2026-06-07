Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi! İşte sandık sandık sonuçlar ve oy oranları

HAKAN SAFİ: AZİZ BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimde resmi olmayan ilk sonuçların ardından açıklamada bulundu.

Hakan Safi şu sözleri dile getirdi:

“Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Bize oy vermeyenler acaba nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak hepsi meydana. Oturup seyredeceğiz.