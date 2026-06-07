Fenerbahçe’de şampiyonluk seçimi

Fenerbahçe'de başkan adayları kantara çıkıyor... Dün son konuşmalarını yapan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi bugün kongre üyelerinin kararını bekleyecek. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak… Genel kurula katılma hakkı olan 44 bin 741 üye saat 17.00'ye kadar tercihini sandıkta belli edecek. Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olarak koltuğa oturacak. 1998-2018 yılları arasında bu görevi yürüten Aziz Yıldırım sonrasında katıldığı iki seçimde Ali Koç'a (2018 ve 2024) kaybetti. 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Safi, 2024-25 döneminde Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmıştı. İki başkan adayı da takımı bu sezon şampiyon yapacağının sözünü verdi.

AZİZ YILDIRIM

Barış Göktürk

Mahmut Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Selim Kosif

YEDEKLER

Fatih Aslan

Volkan Akan

M. Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

T. Gökberk Doğan

YEDEKLER

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

A. Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

KONGRE NOTLARI KOÇ VE SARAN İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç başkanlığındaki yönetimin olduğu 1 Haziran 2025 – 21 Eylül 2025 mali dönem ile Sadettin Saran başkanlığındaki 22 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 mali dönem ayrı ayrı kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Bu dönemlerdeki yönetim kurulları mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU 26 MİLYAR 202 MİLYON TL

FEnerbahçe Denetim Kurulu üyesi Hulusi Kesgin, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Hulusi Keskin, sarılacivertli kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Toplam borcun ise 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

ALNIM AK BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE GİDİYORUM'

8 aylık başkanlığı teslim edecek olan Sadettin Saran, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle dün vedalaştı. Kürsüye çıkan Saran, "8 ay önce bu göreve gelirken ne sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. 62 yılık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Görev sürem sona eriyor ama Fenerbahçe'ye karşı sorumluluğumuz bitmiyor. Bu kısa sürede Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bugün buradan alnım ak başım dik şekilde ayrılıyorum" dedi.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI ORTAMI GERDİ, KAVGA ÇIKTI

Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı kongrede gergin anlar yaşandı… Safi'nin locasından "Oley oley Aziz Yıldırım, 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım" tezahüratı yapılınca Yıldırım buna kayıtsız kalmadı. Ayağa kalkıp o tarafa doğru eliyle kendini gösterip "Ben buradayım" dedi. İki grup birbirine doğru hamle yapınca da Yıldırım kalabalığın içinde kaldı. Bu tartışma sebebiyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Taraftarlar ile konuştum. Herkes birlik-beraberlik içinde genel kurulun devam etmesini istiyor. Aramızda 3-5 yabancı var. Hiç kimse kendisi hak aramasın. Emniyetin stadyum kameralarından tespiti var. Emin olun 6222, 7405 uygulanıyor. Bize yakışan şekilde genel kurulu neticelendirelim. Seçim bitince herkes Fenerbahçe için daha çok sevinecek" açıklaması yaptı ve konuşmalar kaldığı yerden devam etti.

KONGRE KLASİĞİ LİMONLU KEK!

Fenerbahçe kongresinde artık bir gelenek haline gelen limonlu kek yine başroldeydi. Kongreye katılan üyeler sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlere kadar süren konuşmaları dinlerken açlıklarını limonlu kekle yatıştırdı. Sosyal medyada da bu paylaşımlar dikkat çekti.