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Giriş Tarihi: 7.06.2026 09:35 Son Güncelleme: 7.06.2026 09:41

CANLI | Fenerbahçe’de seçim heyecanı!

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının ilk günü, dün Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Toplantının ikinci ve son günü, bugün stadyumun yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisindeki açık alanda yapılacak oy verme işlemiyle sürecek. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

CANLI | Fenerbahçe’de seçim heyecanı!
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09:22

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

09:21

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

09:20

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının ilk günü, dün Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantının ikinci ve son günü, bugün stadyumun yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisindeki açık alanda yapılacak oy verme işlemiyle sürecek. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI | Fenerbahçe’de seçim heyecanı!
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