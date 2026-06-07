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Giriş Tarihi: 7.06.2026 14:04

Mehmet Ali Aydınlar: "Kazanan Fenerbahçe olsun"

Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, "Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

İHA
Mehmet Ali Aydınlar: Kazanan Fenerbahçe olsun
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi devam ediyor. Fenerbahçe kongre üyesi ve Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da oy kullanmak için alana geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Aydınlar daha sonra oyunu vermek için sandık bölümüne geçti.
Aydınlar oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Bu seçim için adaylığını koyan Aydınlar, daha sonrasında çekilmesiyle ilgili gelen soruya, "Artık yorum yapmayalım sonuçları bekleyelim" yanıtını verdi.
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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MEHMET ALİ AYDINLAR #FENERBAHÇE

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Mehmet Ali Aydınlar: "Kazanan Fenerbahçe olsun"
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