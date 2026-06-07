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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır!

Aziz Yıldırım: “Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekâr planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Futbolcu ismi sayarak itibar kazanmak ne bize ne başkasına yakışmaz. Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır.”

Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır!
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Hakan Safi'nin ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım uzun bir konuşma yapmayacağını belirtip, "Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci, mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır.

HESAP SORACAĞIM
Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi. Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bize yakışmaz, kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin, en zor günde gösterdiğimiz birlikteliği yeniden gösterelim. Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekâr planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Herkesten hesap soracağız.

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#AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE #RONALDO #MESSİ

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Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır!
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