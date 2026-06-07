Servetim ve gençliğim feda olsun

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının ilk günü konuşmalarla geçti. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sıra başkan adaylarına geldi. Kürsüye ilk olarak Hakan Safi çıktı. Genç başkan adayı kulübe hizmet için kolları sıvadığını belirtip şunları söyledi: Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaştık. Neydi isimleri; Luis Suarez, Merih Demiral, Mason Greenwood. Bitmedi, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam. Hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkânsız. Bu hedefe kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz.

KİBİRLİ DAVRANMAYACAĞIZ

Gelmiş geçmiş en iyi kadroyu kuracağım. Bugün efsane başkanla rakibiz ama gerçek rakibimizi unutmayalım. Rakip takım adıyla seminerlere katılan hakemleri, şampiyonluk kutlamalarında bize küfür eden teknik adamları bu kardeşiniz unutmaz. Seçildiğimizde ne yapı ne de kollanan rakipler olacak. Gençliğim, servetim Fenerbahçe'me feda olsun. Biz kibirli olmayacağız. Menfaatlerini Fenerbahçe'nin önüne koyanları siz affetseniz Fenerbahçemiz affetmez! Biz kalbi sarı-lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok.

MALDİNİ KADIKÖY'DE

Hakan Safi'nin seçim çalışmalarında futbol danışmanı olan Maldini de dün stattaydı. Safi, seçim sürecinde Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettiklerini belirtip "Farklı futbol kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biri kıymetli arkadaşım Paolo Maldini. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu nasıl sahaya yansıtacağımızı biliyoruz" dedi.