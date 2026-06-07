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Giriş Tarihi: 7.06.2026 14:43

TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

AA
TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı
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JW Marriott Hotel'deki genel kurul toplantısı, 182 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

Genel kurulda TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alınacak. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşülecek.

TFF başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için söz konusu döneme ait hesap ve faaliyetlere yönelik ibra oylaması yapılacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ANKARA #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ( #İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU

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TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı
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