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Giriş Tarihi: 7.06.2026 23:54 Son Güncelleme: 7.06.2026 23:56

TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

DHA
TFF’den Aziz Yıldırım’a tebrik mesajı!
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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FENERBAHÇE KULÜBÜ #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ #AZİZ YILDIRIM

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TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!
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