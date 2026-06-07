TFF’den Aziz Yıldırım’a tebrik mesajı!

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."