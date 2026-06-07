Türkiye aşığı ABD’li şerif!

Dünya Kupası macerası için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydiz Milli Takımı takip ederken burada güzel insanlarla da karşılaşıp sohbet ediyoruz. Futbol sevgisi bir şekilde herkesi birbirine kenetliyor. A Milli Takım'ın otel ile idman sahası arasındaki yolculuklarında yol güvenliğini sağlayan ekibin başı olan Florida Otoyol Şerifi Captain Alvaro Feola da onlardan biri… Türkiye sevgisi, Türkiye'ye ilgisi gözlerden kaçmıyor. Alvaro Feola, Milli Takım'ın kampına yaptığı ziyaretteki sohbette kendisini şu sözlerle anlattı:

'SİZİ KORUMAK MUTLULUK VERİCİ'

"Küçük yaşta Uruguay'dan Amerika'ya geldim, İngilizce bilmiyordum. Babam İtalyan restoranında çalışıyordu. Bu zaman içerisinde buralara kadar yükseldim. Türkleri, Türkiye'yi tanıyorum ve seviyorum. Burada ekibimle birlikte sizin güvenliğinizi sağlamaktan mutluyum. Hem arkadaşları kontrol etmek hem de sizlerle tanışmak istedim. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorum. Oyuncularının birçoğunu tanıyorum. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Türkiye'ye final yakışır."

'BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ'

Türkiye sevgisinin kaynağını sorduğumuzda güvenlik şefi Feola başlıyor anlatmaya: ''Futbola büyük tutkum var. Uruguaylı olduğum için Galatasaray'da uzun yıllar kaleyi koruyan Muslera, F.Bahçe'de oynayan Lugano, halen Galatasaray'da olan Torreira takip ettiğim isimler. Bu sebeple Türkiye'deki takımları da biliyorum. Hatta oğlum neredeyse bütün oyuncularınızı tanıyor. Oğlum aynı zamanda iyi bir Real Madrid taraftarı ve tabii ki Arda Güler hayranı. Bizim Uruguay'da 3.5 milyon nüfus var ama futbolu seven, futbolla yaşayan, misafirperver ve sıcakkanlı olarak da Türklere çok benzeyen bir milletiz."

İMZALI FORMA JESTİ

Güvenlik şefi Feola'nın oğlunun Arda Güler hayranı olduğunu söylemesi üzerine TFF ekibi de büyük bir jeste imza attı. Bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Feola'ya üzerinde oğlunun adı yazılı ve Arda Güler tarafından imzalanmış 8 numaralı Milli Takım formasını hediye etti. Bu jest Alvaro Feola'yı çok memnun etti.

TER ÖLÇERLERLE FUTBOLCULAR SUSUZ KALMIYOR

A Milli Takım'ın kamp yaptığı Arizona'da termometreler gündüz 45 dereceyi gösteriyor… Hava şartları insan bedenini zorluyor. Kampın son gözdesi ise ter ölçer aletler… Futbolcuların bel, sırt ve kafa bölgelerine yerleştirilen aletlerle oyuncuların ne kadar terlediği ve ne kadar su kaybı yaşadığı an be an tespit ediliyor. Futbolcuların idmanlardan sonra soluğu aldığı ilk yer ise buz kovaları oluyor.

MONTELLA'NIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Milli Takım'da sakatların iyileşmesi Montella'nın yüzünü güldürdü. Son olarak Kenan Yıldız'ın Avustralya maçına yetişme ihtimalinin çok yüksek olduğu bildirildi.

THE GUARDİAN'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

İngiliz The Guardian Gazetesi, Dünya Kupası öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı için geniş bir analiz yayınladı. Değerlendirmede, "Montella formda oyunculardan oluşan, uyumlu bir kadro iskeleti kurmayı başardı. Türkiye, hücum hattında Avrupa'nın en parlak iki genç yeteneği olarak öne çıkan Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimlerin varlığıyla büyük bir güce sahip" denildi. Gazete, Ay-Yıldızlı ekibimizin zayıf yönlerinin ise santrfor eksikliği ve bazı mevkilerde görev yapan isimlerin büyük maç tecrübesizliği olduğunu yazdı. Analizde Arda Güler için "Takımın tartışmasız lideri", Kenan Yıldız için de "Sahadaki sert gücü, yüksek tekniği ve hızıyla rakiplere zor anlar yaşatabilecek potansiyelde" ifadeleri kullanıldı.