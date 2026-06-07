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Giriş Tarihi: 7.06.2026 18:36

Ünlü isimler, Fenerbahçe seçiminde!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda eski sporcuların yanı sıra ünlü isimler de oy kullandı.

İHA
Ünlü isimler, Fenerbahçe seçiminde!
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci günde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğinde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisine kurulan platform altındaki sandıklarda oylarını kullandı.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, İsmail Kartal, Bülent Uygun, Turhan Sofuoğlu, Volkan Demirel, Kemal Aslan, Tuncay Şanlı ile eski basketbolcu ve Eski TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eski yönetici Abdullah Kiğılı, dizi ve sinema oyuncularının yanı sıra birçok ünlü sima da oy kullanmak için kongre alanına geldi.

Oy kullanmak için stadyuma gelen sarı-lacivertli kongre üyeleriyle birlikte minik taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AYKUT KOCAMAN #İSMAİL KARTAL #BÜLENT UYGUN #VOLKAN DEMİREL #TUNCAY ŞANLI

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Ünlü isimler, Fenerbahçe seçiminde!
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