2022 Dünya Kupası’nda Messi ilk, Arjantin üçüncü şampiyonluğunu yaşadı!

Katar 2022, Arap Yarımadası'nda düzenlenen ilk Dünya Kupası oldu.

Adaylık sürecinde ABD, Güney Kore ve Japonya'yı geride bırakan Katar, 22'nci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

Geçmişteki turnuvaların aksine Katar 2022, sıcak hava koşulları nedeniyle yaz ayları yerine kasım-aralıkta düzenlendi.

Katar 2022'ye 32 ülke katıldı. Avrupa'dan 13, Asya'dan 6, Afrika'dan 5, Güney Amerika ile Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den 4'er takım, Katar'da mücadele etti.

Turnuvada Avrupa'dan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Galler, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Afrika'dan Kamerun, Gana, Fas, Senegal, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Ekvador, Uruguay, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den ise Kanada, ABD, Kosta Rika ve Meksika yer aldı.

Ev sahibi Katar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.

ARJANTİN ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Arjantin, 1978 ve 1986'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu 2022 yılında Katar'da yaşadı.

Lusail'de 18 Aralık 2022'de 89 bine yakın seyircinin önünde oynanan finalde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Kupa tarihinin en heyecanlı finallerinden birine sahne olan karşılaşmanın galibini penaltı atışları belirledi.

Arjantin, Lionel Messi'nin 23 (penaltıdan) ve Angel Di Maria'nın 36. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Rakibine Kylian Mbappe'nin 80 (penaltıdan) ve 81. dakikada üst üste bulduğu gollerle cevap veren Fransa, durumu 2-2 yaptı ve normal süresi bu şekilde sona eren mücadelede uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devreleri, Messi (Dk. 108) ve Mbappe'nin (Dk. 118 penaltıdan) karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

"Tangocular", penaltı atışlarında Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes ve Gonzalo Montiel ile 4'te 4 yaptı. Mbappe ve Randal Kolo Muani'nin gol bulduğu penaltılarda Fransa adına Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni atışlardan yararlanamadı.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Arjantin, kupayı müzesine götürdü.

MESSI İLK DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Kariyeri boyunca Arjantinli Diego Armanda Maradona ile kıyaslanan yıldız futbolcu Messi, kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı.

Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'deki kupalarla dolu kulüp kariyerine milli takımdaki iki Kupa Amerika zaferinin ardından Dünya Kupası şampiyonluğu da ekledi.

Ayrıca Messi, 5. kez yer aldığı turnuvada Alman Lothar Matthaeus'u geride bırakarak en çok maça çıkan oyuncu (26) rekorunu ele geçirdi.

MBAPPE FİNALDE "HAT-TRICK" YAPARAK TARİHE GEÇTİ

Fransız yıldız Mbappe, finalde Arjantin'e karşı "hat-trick" yaparak tarihe geçti.

Mbappe, 1966'da İngiliz Geoff Hurst'ün ardından Dünya Kupası finalinde üç gol atan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca 2018 ve 2022 finallerinde rakip fileleri havalandıran Mbappe, bunu 1958 ve 1962'de başaran Brezilyalı Vava'dan sonra üst üste iki Dünya Kupası finalinde gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Golcü futbolcu, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

FAS'IN YÜKSELİŞİ

Katar'da son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu.

Katar 2022'nin F Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Fas, 7 puanla ilk sırayı alarak son 16 turuna kaldı.

Grupta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1'lik skorla geçti. İspanya'yı 0-0 berabere biten son 16 turu maçında penaltılarla 3-0 mağlup eden Fas, çeyrek finalde ise Portekiz'i 1-0 yendi. Yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybeden "Atlas Aslanları" üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilerek turnuvayı dördüncülükle tamamladı.

GOL KRALI MBAPPE

Katar'daki turnuvanın gol kralı, Fransa'dan Mbappe oldu.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran Mbappe'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada Arjantin'den Messi 7 golle ikinci, bir diğer Arjantinli Julian Alvarez ve Fransız Olivier Giroud 4'er golle üçüncü sırayı aldı.

64 MAÇTA 172 GOL ATILDI

Turnuvada yapılan 64 maçta atılan 172 golle rekor kırıldı.

Brezilya 2014 ve Fransa 1998'deki 171 golün geride bırakıldığı Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en çok gol kaydedilen turnuvası olarak kayıtlara geçti.

Turnuvada maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. En skorer takımlar ise 16 golle Fransa ve 15 golle Arjantin oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör