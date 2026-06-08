Andre Onana transfer kararını verdi!

Yaz transfer döneminde Manchester United'tan Trabzonspor'a kiralık olarak katılan Andre Onana kararını verdi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Onana'nın çevresi, tecrübeli kalecinin Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ın sezon öncesi kampına katılmak istediğini ifade etti.

Haberde, Onana'nın hedefinin iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti ikna etmek ve Senne Lammens'in önüne geçmek olduğu aktarıldı.

Trabzonspor'un Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiralamaya sıcak baktığı belirtilirken, son kararın Onana'ya ait olacağı kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör