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Giriş Tarihi: 9.06.2026 01:18

Brezilya’da Bruno Guimaraes’ten 2026 Dünya Kupası sözleri!

Brezilyalı futbolcu Bruno Guimaraes, 2026 Dünya Kupası’na dair açıklamalarda bulundu.

Brezilya’da Bruno Guimaraes’ten 2026 Dünya Kupası sözleri!
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya'nın yıldızlarından Bruno Guimaraes suskunluğunu bozdu.

Vinicius Junior ve Raphinha'ya parantez açan Bruno Guimaraes, "Başka hiç kimsenin göğsünde beş yıldız yok. Vinicius Junior ve Raphinha gibi en iyi takımlarda oynayan harika oyuncularımız var. Oyuncularımıza hak ettikleri saygıyı göstermemiz gerekiyor" sözlerini dile getirdi.

2026 Dünya Kupası ile ilgili Bruno Guimaraes, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. İki hazırlık maçını da kazandık ve iyi oynadık. Birkaç günümüz daha var ama kendimizi hazır hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Bruno Guimaraes son olarak, "Dünya Kupası başladığında herkes daha önce olanları unutacak. Umarım bir zaferle başlarız ve bu da bize iyi bir temel atma şansı verir" sözlerini dile getirdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI

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Brezilya’da Bruno Guimaraes’ten 2026 Dünya Kupası sözleri!
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