Coşku ve istek iyi saha şartlarına adapte olmalıyız

Milli analiz: ABDULLAH ERCAN:

1- Venezuela karşısında Montella'nın sahaya çıkardığı 11'i nasıl buldunuz? Milli Takım'ın performansı nasıldı?

Milli Takım'ın özelikle ilk yarıda bazı konularda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Kaptırdığımız toplarda hâlâ sorunumuz devam ediyor. Kanan Yıldız'ın olmaması bence çok önemli eksiklikti. Sakatlığı da devam ediyor. Ferdi için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Sahanın dışında da havanın sıcaklığı ile ilgili bizim adaptasyon sürecini çabuk geçmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen kazanmak önemi. İkinci yarı millileri daha çok beğendim. Venezuela, gruptaki rakibimiz Paraguay'a benziyor. Bizim için iyi bir test maçı oldu. 14 Haziran'a adar hazır olacağımızı düşünüyorum. Kolay değil, zorlu lig maratonu bittikten sonra hava koşullarının da çok sıcak olduğu bir atmosferde tekrar fiziksel bir mücadeleye giriyorsun. İlk yarıdaki oyun soru işareti gibi ama ikinci yarıdaki futbolu beğendim.

GEÇİŞ HÜCUMLARINA DİKKAT ETMELİYİZ



2- Bu oyun grup maçlarında bize yeter mi? Ay-Yıldızlı ekibimizin artıları ve eksileri sizce neler?

Sonuçta bunlar hazırlık maçları.. Bizim Milli Takım resmi maçlarda daha farklı oynuyor. Bana göre dikkat etmemiz gereken etmenlerden biri bu turnuvada fiziksel parametreler çok ön planda olacak. Montella ve ekibi buna hazır olmalı. Gruptaki üç maçımızı da topa sahip olarak oynayacağız. Bu durumda kaptırdığımız toplarda rakibin geçiş hücumlarına önlem almalıyız. İdeal kadromuz oluştuğu zaman daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kenan, Arda, Kerem, Hakan, belki Orkun belki İsmail birlikte sahada olduğu zaman Milli Takım'ın oyunuyla ilgili daha net fikrimiz olacak. Puan maçları her zaman daha farklı olur. Avustralya dahil grupta oynayacağımız üç maçta da galibiyete yakın taraf olan biziz.



3- Venezuela karşısında size göre en dikkat çekici futbolcular kimlerdi? Hangi oyuncuları daha çok beğendiniz?

Arda Güler'in isteğini beğendim. Çok iştahlı ve arzuluydu. Sakatlık riskine karşı hoca son bölümde oyundan çıkardı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'de son maçlarda oynamadı. Şu anda bu durumda olması beni sevindiriyor. Hakan'ın da kısa dönem de olsa oyuna girmesi mutluluk verici. Hakan bizim için olmazsa olmazımız. Kenan'ı bekliyorum, Ferdi'yi bekliyorum. Zorlu hava şartları malum. Çimden kaynaklanan bir durum da var, top sekmiyor. Ben takım çalıştırdığım dönemde Arizona'ya gitmiştik. Buradaki Uganda çimleri çok sıkı oluyor, çok sıkı olunca top sekmiyor. Dikkat etmek lazım. Milli Takım'ın arzusunda, isteğinde, duygusunda bir problem yok. Ben ilk maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum.



GERÇEK SANTRFOR KULLANMALIYIZ



4-Milli Takım, katı savunma yapan takımlara karşı kilit açmada biraz zorlanıyor. Sizce Montella bu konuda neler yapmalı? Çözüm yolları neler?

Biraz değil bence çok zorlanıyor. En büyük sıkıntılardan biri takımın çok yetenekli olmasına rağmen acaba hücum bölgesinde bağlantıyı kullanacak santrfor mu oynatsak diye içimden geçirmiyor değilim. Ancak belli bir oyun pratiğimiz var. Montella'nın bu saatten sonra sistemini değiştireceğini düşünmüyorum. İki tane problemimiz var. Birincisi, set hücumunda efektif anlamda pozisyon üretmekte sıkıntımız var. İkincisi, top kaptırdığımız kritik bölgelerde geçiş savunmasını hâlâ net iyi yapamıyoruz. Zaten bunları çözersek bu takımın önü çok açık…