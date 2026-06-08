Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem açıklandı!

2026 Dünya Kupası heyecanı, 11 Haziran'daki Meksika – Güney Afrika maçıyla başlayacak.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Meksika – Güney Afrika maçında Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstlenecek.
VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alacak.
Öte yandan hakemi açıklanan diğer maçlar şu şekilde:
Güney Kore – Çekya: Amin Mohamed (Mısır)
Kanada – Bosna Hersek: Facundo Tello (Arjantin)
Amerika Birleşik Devletleri – Paraguay: Danny Makkelie