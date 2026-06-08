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Giriş Tarihi: 9.06.2026 00:52

Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem açıklandı!

2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı olacak Meksika – Güney Afrika mücadelesinde Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem açıklandı!
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2026 Dünya Kupası heyecanı, 11 Haziran'daki Meksika – Güney Afrika maçıyla başlayacak.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Meksika – Güney Afrika maçında Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstlenecek.

VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alacak.

Öte yandan hakemi açıklanan diğer maçlar şu şekilde:

Güney Kore – Çekya: Amin Mohamed (Mısır)
Kanada – Bosna Hersek: Facundo Tello (Arjantin)
Amerika Birleşik Devletleri – Paraguay: Danny Makkelie

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #MEKSİKA #DÜNYA KUPASI #FIFA

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Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem açıklandı!
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