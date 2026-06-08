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Giriş Tarihi: 8.06.2026 11:46

Dünya Kupası'nın baba oğulları

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcular, babalarının izinden giderek Dünya Kupası'nda mücadele etti. Meksikalı Hernandez, babasından 24, büyükbabasından 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda forma giydi.

AA
Dünya Kupası’nın baba oğulları
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Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.

Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:

Baba Kupa Takım Oğlu Kupa Takım
Luis Perez 1930 Meksika Mario Perez 1950 Meksika
Martin Vantolra 1934 İspanya Jose Vantolra 1970 Meksika
Roger Rio 1934 Fransa Patrice Rio 1978 Fransa
Domingos da Guia 1938 Brezilya Ademir da Guia 1974 Brezilya
Vicente Asensi 1950 İspanya J.Manuel Asensi 1978 İspanya
Tomas Balcazar 1954 Meksika J. Hernandez Gutierrez 1986 Meksika
Cesare Maldini 1962 İtalya Paolo Maldini 1990, 1994, 1998, 2002 İtalya
M.Sanchis Martinez 1966 İspanya M.Sanchis Hontiyuelo 1990 İspanya
Jean Djorkaeff 1966 Fransa Youri Djorkaeff 1998, 2002 Fransa
Miguel Reina 1966 İspanya Pepe Reina 2006, 2010, 2014, 2018 İspanya
Pablo Forlan 1966, 1974 Uruguay Diego Forlan 2002, 2010, 2014 Uruguay
Nicolea Lupescu 1970 Romanya Ionut Lupescu 1990, 1994 Romanya
Jan Verheyen 1970 Belçika Gert Verheyen 1998, 2002 Belçika
Julio Montero Castillo 1970, 1974 Uruguay Paolo Montero 2002 Uruguay
Roy Andersson 1978 İsveç Patrik Andersson 1994, 2002 İsveç
Roy Andersson 1978 İsveç Daniel Andersson 2002, 2006 İsveç
Anders Linderoth 1978 İsveç Tobias Linderoth 2002, 2006 İsveç
Miguel Angel Alonso 1982 İspanya Xabi Alonso 2006, 2010, 2014 İspanya
Jan Kozak 1982 Çekoslovakya Jan Kozak 2010 Slovakya
Wlodzimierz Smolarek 1982, 1986 Polonya Euzebiusz Smolarek 2006 Polonya
Cha Bum-kun 1986 Güney Kore Cha Du-ri 2002, 2010 Güney Kore
J.Hernandez Gutierrez 1986 Meksika Javier Hernandez 2010, 2014, 2018 Meksika
Vladimir Weiss 1990 Çekoslovakya Vladimir Weiss 2010 Slovakya
Alexander Guimaraes 1990 Kosta Rika Celso Borges 2014, 2018, 2022 Kosta Rika
Danny Blind 1990, 1994 Hollanda Daley Blind 2014, 2022 Hollanda
Peter Schmeichel 1998 Danimarka Kasper Schmeichel 2018, 2022 Danimarka
Mazinho 1990, 1994 Brezilya Thiago Alcantara 2018 İspanya
Lilian Thuram 1998, 2002, 2006 Fransa Marcus Thuram 2022 Fransa
Claudio Reyna 1994, 1998, 2002, 2006 ABD Giovanni Reyna 2022 ABD

AİLE BOYU DÜNYA KUPASI SERÜVENİ

Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.

Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.

Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.

BABALARI TEKNİK DİREKTÖR OLANLAR

Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.

Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:

Teknik direktör Futbolcu Ülke Tarih
Ondino Viera Milton Viera Uruguay 1966
Cesare Maldini Paolo Maldini İtalya 1998
Zlatko Kranjcar Niko Kranjcar Hırvatistan 2006
Vladimir Weiss Vladimir Weiss Slovakya 2010
Bob Bradley Michael Bradley ABD 2010

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#XABİ ALONSO

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