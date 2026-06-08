Hakan Safi, resmi sonuçlar açıklanmadan saat 21.20 itibarıyla basının karşısına geçti. Safi, "Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Ben camiaya heyecan ve nefes getirmek için geldim. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimi tebrik ediyorum. Her zaman F.Bahçe'nin neferiyim. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar onu da zamana bırakıyoruz. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor" dedi.

ÖNCE MURIQI SONRA GUIRASSY

F.Bahçe taraftarı, Maldini ve yıldız futbolcu isimlerine rağmen seçim boyunca sakin kalıp isim açıklamaktan ısrarla kaçınan Aziz Yıldırım'a oy verdi. Genel kurulun ilk günü yaptığı açıklamada, "Messi gerekiyorsa Messi, Ronaldo gerekiyorsa Ronaldo gelir" diyerek ihtiyaç duyulan isimlerin alınacağı vurgusu yapan Aziz Yıldırım, iki forvetle anlaştığını duyurmuştu. Bu isimlerin Guirassy ve Vedat Muriqi olduğu biliniyor. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşılmış, Alman ekibiyle pazarlıklar başlamıştı. Mallorca'nın İspanya'da küme düşmesinin ardından Aziz Yıldırım'la el sıkışan ve "İsterseniz hemen gelirim" diyen Kosovalı Muriqi'de sorun yok. İspanyolların istediği 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli de 15 milyona indirildi.

EDERSON'DAN TELEFON VAR!

F.BAHÇE'DEN mutsuz ayrılarak Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı'na giden kaleci Ederson, Aziz Yıldırım'ın seçilmesine sevindi. Tecrübeli eldivenin seçim sürecinde Yıldırım'ı arayıp, "Benim için olumlu sözleriniz beni çok mutlu etti. Sizinle yola devam ederim" dediği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YENİ MABETTE

AZİZ Yıldırım'ın listesinde yer alan Nihat Özbağı, "Stadyum yapılamaz deniyor, izinler alınırsa mayıs ayında şampiyonlukla birlikte yeni mabedimizde kutlayacağız. Projemiz farklı. Kapasite artışı, güçlendirme ve renove edeceğiz. Hemen izinlerle uğraşacağız, kısa sürede halledersek hemen başlayacağız. Barcelona da stadyum yapılırken oynadı ve şampiyon oldu. Mayıs ayında şampiyonluk kupamızı 64 bin kişiyle kutlayacağız" diye konuştu.