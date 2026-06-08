Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da genel menajerlik görevine gelen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 8.06.2026 16:42

Galatasaray'da genel menajerlik görevine gelen isim belli oldu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.

AA
Galatasaray’da genel menajerlik görevine gelen isim belli oldu!
  • ABONE OL

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine gelen isim belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Özgün Önver'in getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formalarını giyen Özen, Eskişehir Basket'te takım menajerliği, TBF Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük, Bursaspor ve Glint Manisa Basket'te ise genel menajerlik görevlerinde bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GLİNT MANİSA BASKET #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #TOFAŞ #BURSASPOR #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da genel menajerlik görevine gelen isim belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA