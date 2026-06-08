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Giriş Tarihi: 9.06.2026 00:01

Hatayspor'dan Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!

Hatayspor, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için bir tebrik mesajı yayınladı.

DHA
Hatayspor’dan Aziz Yıldırım’a tebrik mesajı!
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2. Lig ekiplerinden Hatayspor yönetimi, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Kulüpten yayınlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık makamına seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederiz. Türk sporuna sağladığı katkıların yanı sıra, geçmiş dönemlerde Hatay şehrimize ve bölge halkına yönelik gerçekleştirdiği kıymetli yatırımlar ile destekleri için Sayın Yıldırım'a şükranlarımızı sunar; yeni görev döneminin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HATAYSPOR #FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM

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Hatayspor'dan Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!
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